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Suriyeliler Halep'te Türkiye için sokaklarda...

Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:09
Suriyeliler Halep'te Türkiye için sokaklarda...

Suriye'nin Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki ilçelerde Türkiye'ye destek ile terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Azez'de merkezde Meytem Camisi'nde, çok sayıda Suriyeli bir araya geldi.

Terör örgütü PKK/PYD karşıtı sloganlar atan göstericiler, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyde olmasından memnun olduklarını dile getirdi. 

Ellerinde devrim bayrakları ilçe merkezindeki meydana yürüyen Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'ndan PYD/PKK'nın ellerindeki Araplara ait ilçe ve köylerin geri alınmasını istedi.

 

 



Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:09
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. SURİYE
  3. Halep kenti
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