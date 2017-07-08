Suriyeliler Halep'te Türkiye için sokaklarda...
Halep'e bağlı, muhaliflerin denetiminde ilçelerde Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:09
Suriye'nin Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki ilçelerde Türkiye'ye destek ile terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.
Azez'de merkezde Meytem Camisi'nde, çok sayıda Suriyeli bir araya geldi.
Terör örgütü PKK/PYD karşıtı sloganlar atan göstericiler, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyde olmasından memnun olduklarını dile getirdi.
Ellerinde devrim bayrakları ilçe merkezindeki meydana yürüyen Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'ndan PYD/PKK'nın ellerindeki Araplara ait ilçe ve köylerin geri alınmasını istedi.