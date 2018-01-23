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Suriyeliler gönüllü askerlik için TSK'ya başvurdu

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 10 ilde gönüllü askerlik müracaatında bulundu

23 Ocak 2018 Salı 20:23
Suriyeliler gönüllü askerlik için TSK'ya başvurdu

Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar, Ankara, Konya, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Adana ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulunmak için askerlik şubeleri önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı ile tekbirler getirerek Konya Askerlik Şubesi'ne gelen Suriyeliler, Afrin'deki harekatın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. 

Suriye'nin Şam kentinden Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisi Muhammed Taci, son yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmak istemediklerini söyledi.

"ASKER OLMAYA HAZIRIZ"

Türk askerinin ihtiyacını karşılamak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını aktaran Taci, şöyle konuştu: "Asker olmaya hazırız. Neye ihtiyaç varsa onu karşılamak istiyoruz. Bizlere kapılarını açtılar. Türkiye'ye sonuna kadar minnettarız. Türkiye, ülkemizdeki terörü temizlemek amacıyla Afrin'e girdi. Allah razı olsun. Her türlü yardıma hazırız. Bugün buraya, askeri harekata katılmak için başvuruda bulunmaya geldik. Genci, yaşlısı ve çocuğuyla toplandık. Başvurumuz kabul edilirse, asker olmak istiyoruz. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Çok sayıda arkadaşımız da gönüllü asker olmak istiyor. Konya'da belki binlerce Suriyeli, asker olmak istiyor."

Taci, ülkesindeki iç savaştan kaçarak kendilerine ev sahipliği yapan Türk halkına, devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Askerlik şubesi önünde uzun kuyruk oluşturan sığınmacılar, "gönüllü askerlik" dilekçesini doldurarak yetkililere teslim etti.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:23
  1. Özgür Suriye Ordusu
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202316 dk önce
    Gerisini şimdi abd düşünsün!...
  • ikraikra32 dk önce
    Enbasta yapilmasi gereken buydu..gonullu degil zorunlu olmaliydi..18..40 yas arasi 3 ayda egitilip desteklenerek gonderilmeliydi..hali hazirda 100.000 suriyeli cikar bir ordu kurulur su an bile..
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