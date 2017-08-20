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Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçişi sırasında izdiham görüldü

20 Ağustos 2017 Pazar 14:42
Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 6'ncı gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle önünü geçilen izdihamda bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sınırda bekleyen bazı sığınmacıların, 40 dereceye ulaşan sıcakta güneşten korunmak için şemsiye kullandıkları görüldü.

RAKAM 12 BİNİ BULDU

Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, polis tarafından çıkışları yapılıp ülkelerine gönderiliyor.

AFAD yetkilileri, son 5 günde yaklaşık 12 bin Suriyelinin ülkelerine geçiş yaptığını aktardı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 14:42
  1. bayram
  2. Kilis
  3. AFAD
  • Ali BabaAli Baba20 dk önce
    Bu nasıl iş ya, savaş var diye buraya kaçıyorsunuz, ondan sonra bayram tatiline tekrar ülkenize gidiyorsunuz. Bu işte bir terslik var.
Bugünkü Akit

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