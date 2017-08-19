Suriyeli yetimlerin ‘Bayramlık’ heyecanı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen Suriyeli yetim çocukları Kayserililer yalnız bırakmadı. Kayseri Ensar Harekatı yetkilileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 300 Suriyeli yetim çocuğu bayramlıkla sevindirdi.

Kayseri Ensar Harekatı sorumlularından Ahmet Bekar, “Suriye’den gelen yetim çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın her yıl bayramlıklarını alıyoruz. Bugün de 55 yetim çocuğumuzun bayramlıklarını aldık. Bayrama kadar 300’e yakın çocuğumuzu giydireceğiz” diye konuştu.