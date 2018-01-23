Suriyeli teröristler Rusya’ya çok kızgın

YPG’li sözde üst düzey terörist, Rusya’nın kendilerine haksızlık yaptığını ve ihanet ettiğini savundu. Şark el Awsat adlı Londra merkezli bir gazeteye konuşan Sipan Hemo kod adlı terörist, “Rusya, Türkiye’nin Afrin’e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti” ifadelerini kullandı. Hemo, hayal kırıklığını itiraf ederek Rusya’nın aradan çekilmesini istedi ve “Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya’nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi, ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar” diye konuştu.