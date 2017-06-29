Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri bugün de devam etti.



İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'da Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, polis eşliğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Mahmut Kürdi, AA muhabirine, Esed güçlerinin saldırıları sonucu geçen yıl Halep'ten Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Kürdi, bildikleri eski Suriye'nin artık yok olduğunu ve geride bıraktıkları hiç bir şeyi yerinde bulamadıklarını ifade ederek, "Gittiğimde sanki vatanım Suriye değil Türkiye gibi hissettim, onun için geri döndüm. İnşallah Türkiye bütün İslam ülkelerinin lideri olacak, her yer huzur bulacak." dedi.

Abdullah Ahmed de Suriye'de durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini, buna rağmen 2 yıl aradan sonra Türkiye sayesinde bayramda geride bıraktıkları yakınlarını görme şansı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Kaynak: AA