Suriyeli sığınmacıların hayatı belgesel oluyor

Gaziantep’te, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfınca, iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan Suriyelilerin hayatlarının anlatıldığı 26 bölümden oluşan “Muhacirler” adlı belgesel film hazırlandı.

“Aylan bebek” ve babasının hikayesinin yer aldığı ilk bölümü TRT’de yayınlanan belgeselin diğer bölümlerinin çekimleri ise bir yıllık çalışmanın ardından kısa süre önce tamamlandı. 26 bölümden oluşan belgeselin diğer bölümlerinde ise 25 sığınmacının savaş sürecinde ülkelerinde yaşadıkları, Türkiye’ye yolculukları ve buradaki yaşantıları anlatılıyor.

“YAZARLARIN, RESSAMLARIN HAYAT HİKAYESİNİ YANSITMIŞ OLDUK”

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan belgeselin yönetmeni Nuri Sinopluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin hayatlarını ve dramlarını anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuğundan gencine, avukatından yazarına birçok kişiyi anlatan belgesel hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Sinopluoğlu, “Amacımız, Türkiye’ye sığınan bu insanların, bazı çevreler tarafından anlaşıldığı gibi ‘dilenci, ucube’ olmadıklarını, onların da bir hayatları olduğunu göstermek.” dedi.

Çektikleri belgeselle sığınmacıların yaşadıkları acıları yakından görme fırsatı bulduklarını dile getiren Sinopluoğlu, şöyle devam etti: “Bu insanlar kendi memleketlerinde doktor, profesör, bilim adamı, iş adamıydı. Şimdi burada hiçbir şeyleri olmadan yaşamaya çalışıyorlar. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Bu insanlar yaşadıklarını anlatırken gözleri yaşarıyor. Orada yakınlarını, işlerini, her şeylerini kaybedip gelmişler. Nüfus cüzdanlarını, kimliklerini alamadan, apar topar gelen insanlar var. Biz bunlarla çok karşılaştık. Dolayısıyla insanların sosyal bir yaşamının olduğunu, bireysel bir iç dünyasının olduğunu ortaya çıkarmış olduk. Her kesimden insanı bu belgeselin içine katarak, nasıl bir yaşam içerisinde ve duyguda olduklarını anlatmış olduk. İlk bölümümüzde Aylan bebeğin babasını çektik. Onun kısa bir hayat hikayesini aldık. Bu, çok dikkati çekti. Sonra buradaki yetimhanelerde kalan çocukların hayat hikayesini aldık. Yazarların, ressamların birçok insanın hayat hikayesini yansıtmış olduk”

“ENSARLARIN DA BELGESELİNİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Sinopluoğlu, çekimler sırasında sığınmacıların yaşadıkları, tanık oldukları zulümleri aynı duyguları paylaştıklarını ifade ederek: “Bu projeyi yapmaktan dolayı çok mutluyum. O röportajları yaparken insanların duygulu anlarını biz de yaşadık. Neler yaşandığını, nasıl zulüm yapıldığını ve bu insanların nasıl bir hayat mücadelesi verdiğini görerek ve yaşayarak güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. İnşallah Allah bu ve buna benzer programları yapmayı nasip eder”diye konuştu.

Muhacirlere kucak açan, bağrına basan ensarların belgeselini de hazırlayacaklarına işaret eden Sinopluoğlu: “İnşallah bu projeyi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muhacirler belgeseliyle tarihe bir belge bırakmış oluyoruz. Yıllar sonra insanlar bu belgeselleri izlediğinde aynı duyguları yaşayacak. Suriye’de yaşanan zulümleri daha iyi anlamalarını sağlayacak” dedi.

Sinopluoğlu, “Aylan bebek” ve babasının konu edildiği ilk bölümünün TRT’de yayınlandığı belgeselin, diğer bölümlerinin de önümüzdeki günlerde yayınlanacağını kaydetti.