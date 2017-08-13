Suriyeli mü’minlerin Türkiye üzerinden hac yolculuğu

Ülkelerinde yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşın mağduru Suriyelilerden 7 bini Türkiye üzerinden Suudi Arabistan’a giderek hac görevini yerine getirecek. İlk kafilede bulunan Halep’e bağlı Azez ilçesinden 180 hacı adayı, Babul Selam Sınır Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen izinle Türkiye’ye giriş yapan gruptakiler, otobüslerle Gaziantep’e getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hacı adaylarının heyecanlı olduğu gözlendi. Suriye’den bu yıl 15 bin kişinin hacca gideceğini belirten Kafile başkanı Abdurrahman Nehlevi, “Elimize fırsat geçmiyor ama şimdi geçtiği için çok mutluyuz. Yoldan geldiğimizde çok yorulmuştuk Türkiye bize kendi sınır kapısında bir tesis ayarladı ve bize çok iyi baktılar, Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.