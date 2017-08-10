Suriyeli Mülteciler o bölgeye yerleştiriliyor
Suriye'de Esed bombardımanı ve PKK/PYD işgalinden kaçan 100 Suriyeli aile Türkiye tarafından inşa edilen yeni mülteci kampına yerleştirildi.10 Ağustos 2017 Perşembe 20:29
YENİAKİT.COM.TR - Katil Esed rejimi ve PKK/PYD işgalinden kaçan 100 Suriyeli aile Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından yeni inşa edilen Mülteci kampına yerleştiriliyor.
Köy şeklinde inşa edilen kamp, Bab el-Hava sınır kapısının Kuzeyine inşa edildi.
Mültecilerin tüm ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanacak.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr