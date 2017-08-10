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Suriyeli Mülteciler o bölgeye yerleştiriliyor

Suriye'de Esed bombardımanı ve PKK/PYD işgalinden kaçan 100 Suriyeli aile Türkiye tarafından inşa edilen yeni mülteci kampına yerleştirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:29
Suriyeli Mülteciler o bölgeye yerleştiriliyor

YENİAKİT.COM.TR - Katil Esed rejimi ve PKK/PYD işgalinden kaçan 100 Suriyeli aile Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından yeni inşa edilen Mülteci kampına yerleştiriliyor. 

Köy şeklinde inşa edilen kamp, Bab el-Hava sınır kapısının Kuzeyine inşa edildi. 

Mültecilerin tüm ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanacak.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:29
  1. PKK
  2. PYD
  3. BAB EL HAVA
  4. SURİYELİ MÜLTECİLER
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