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Suriyeli mülteciler misyoner kıskacında

Hiçbir dini hükmü kalmamış Tevrat ve İncil’den alıntıladıkların Suriyeli öğrencilere dağıtıldığı ortaya çıktı.

24 Aralık 2017 Pazar 04:00
Suriyeli mülteciler misyoner kıskacında

Sapkın inançlarını misyonerlik faaliyetleri çatısı altında millete yaymaya çalışan “Yehova Şahitleri” isimli şeytani oluşumun hiçbir dini hükmü kalmamış Tevrat ve İncil’den alıntıladıkları kısımları Suriyeli öğrencilere dağıttıkları tesbit edildi.

Yüzyıllardır misyonerlik faaliyeti adı altında mazlum coğrafyalarına zulüm götüren, emperyalizmin öncü kuvvetleri olarak bilinen misyonerler, şimdi de Suriye’de süren Esed zulmünden kaçarak Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere iltica eden mültecileri kıskacına almaya çalışıyor. Dünyanın 240 farklı noktasında misyonerlik faaliyeti yürüten ve kendilerine “Yehova Şahitleri” ismini takan sapkın örgütün hedefinde Suriyeli mülteciler yer alıyor. Hazırladıkları Arapça broşürleri okul önlerinde Suriyeli öğrencilere dağıtan misyonerler genç dimağları, İslam dininden uzaklaştırarak kendi sapkın düşüncelerini empoze etmeyi hedefliyor. Misyonerlerin hedef olarak seçtiği Suriyeli öğrencilere yönelik hazırlanan broşürlerde yer alan ve Arapça olarak hazırlanan internet sitesine öğrencilerin girmesi teşvik ediliyor. Siteye girildiğinde ise “Kutsal kitabın öğrettikleri”, “Tek gerçek tanrı Yahova’dır” yönünde mesajlar verilirken, ‘kutsal kitabı ücretsiz okumak için adres bilgilerinizi giriniz’ gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Açıklama kısmında ise, “Tanrı bize müjde veriyor. O müjdeleri anlamak ve güzel bir hayat yaşamamız ve için siz de Tevrat ve İncil’deki şu bölümleri okuyun” ibarelerine yer veriliyor.

BURAK BATTAL / İSTANBUL

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 04:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AdilAdil23 dk önce
    Bazi gencler bu misyonerlere umit verip para kopariyorlardi eskiden hala var mi bilmiyorum. Bu misyonerlik numaralarini yutandan bir cacik olmaz zaten. Latin Amerika'nin Filipinler'in durumu ortada.
  • FatihFatih1 sa önce
    Turkiyedekiler de suriyelileri zinaya hirsizliga vs yonlendiriyor...bu hangi dinde var sorarim size...
  • Başkan..Başkan..2 sa önce
    Peki niçin bu konunun üzerine ciddi bir şekilde eğinilmiyor kardeşim..Niçin önlenmiyor bunlar.. Sanki yeniymiş gibi hep aynı terane... Adamlar görevlerini yapıyorlar.. Her gittikleri noktalarda nazikçe anlatıyorlar para falan dağıtıyorlar peki biz bunların önünü kesmek için ne yapıyoruz.. Çocuk meraklı ön safta namaz kılmak istiyor ensesinden tutup geri çekiyorlar acı acı bakıp ...
  • IslamIslam2 sa önce
    Bizimde ıslam dini adı altında sabırla misyonerlik yapmamız lazım .Ihale gelmez .
  • Arıkan Özgür KayaArıkan Özgür Kaya2 sa önce
    Peki.biz Avrupada yapınca neden oluyor kardeş? Onlar yapınca olmuyor.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Buna Kesinlikle İzin Verilmemelidir. Bu Kişiler Tespit Edilip, Bir Daha Türkiye ' ye Alınmamalıdır.
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