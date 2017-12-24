Suriyeli mülteciler misyoner kıskacında

Sapkın inançlarını misyonerlik faaliyetleri çatısı altında millete yaymaya çalışan “Yehova Şahitleri” isimli şeytani oluşumun hiçbir dini hükmü kalmamış Tevrat ve İncil’den alıntıladıkları kısımları Suriyeli öğrencilere dağıttıkları tesbit edildi.

Yüzyıllardır misyonerlik faaliyeti adı altında mazlum coğrafyalarına zulüm götüren, emperyalizmin öncü kuvvetleri olarak bilinen misyonerler, şimdi de Suriye’de süren Esed zulmünden kaçarak Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere iltica eden mültecileri kıskacına almaya çalışıyor. Dünyanın 240 farklı noktasında misyonerlik faaliyeti yürüten ve kendilerine “Yehova Şahitleri” ismini takan sapkın örgütün hedefinde Suriyeli mülteciler yer alıyor. Hazırladıkları Arapça broşürleri okul önlerinde Suriyeli öğrencilere dağıtan misyonerler genç dimağları, İslam dininden uzaklaştırarak kendi sapkın düşüncelerini empoze etmeyi hedefliyor. Misyonerlerin hedef olarak seçtiği Suriyeli öğrencilere yönelik hazırlanan broşürlerde yer alan ve Arapça olarak hazırlanan internet sitesine öğrencilerin girmesi teşvik ediliyor. Siteye girildiğinde ise “Kutsal kitabın öğrettikleri”, “Tek gerçek tanrı Yahova’dır” yönünde mesajlar verilirken, ‘kutsal kitabı ücretsiz okumak için adres bilgilerinizi giriniz’ gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Açıklama kısmında ise, “Tanrı bize müjde veriyor. O müjdeleri anlamak ve güzel bir hayat yaşamamız ve için siz de Tevrat ve İncil’deki şu bölümleri okuyun” ibarelerine yer veriliyor.

BURAK BATTAL / İSTANBUL