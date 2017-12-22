Suriyeli mühendis enkaz kaldırmak için üretti!

İç savaşın sürdüğü Suriye'de siviller, Beşşar Esed güçlerinin bombalı saldırıları sonucunda yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatlarını kaybediyor.

Yıkılan binalarda tonlarca ağırlığa ulaşan moloz yığınları, enkaz altında kalan birçok insanı kurtarmada zorluklar yaşatıyor.

ENKAZ KURTARMADA ÇOK ÖNEMLİ

Suriyeli mekanik mühendisi, saldırılar sonucunda enkazı kurtarabilmek için arama kurtarma ekiplerin önündeki en büyük engellerden biri olan moloz yığınlarına çözüm üretti.

Suriyeli Üsame Şemme, Halep Üniversitesi mekanik mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Hava ve kara saldırılarında yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarını kolaylaştırmak için çalışmalara başlayarak, düşük maliyeti hava yastığını üretti.

10 TONA KADAR MOLOZ KALDIRIYOR

Üretmiş olduğu hava yastığı, uzaktan kumandayla şişerek moloz yığınlarını kaldırmada kolaylık sağlıyor. Hava yastıkları sivil savunma ekiplerine dağıtılarak birçok testi başarıyla geçti. Kullanımı son derece basit olan hava yastığı 10 tona kadar moloz kaldırabiliyor.

"Suriye'de birçok bölge yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Enkaz kaldırmak için büyük bir güç ve uzun zaman gerekiyordu. Kısa sürede enkaz kaldırmak ve daha çok hayat kurtarmak için böyle bir şey ürettik." dedi.

MALİYETİ 190 TL TUTUYOR

Şemme, maliyeti yaklaşık 50 dolar (190 TL) olan hava yastıklarının sivil savunma merkezlerine 100 adet dağıtıldığını söyledi.

Ürettikleri hava yastıklarını sınırlı imkanlarla ürettiklerini söyleyen Şemme, hava yastığını düşük maliyetle yaptıklarını ifade etti.

Şemme, Suriye'de büyük bir beyin göçünün gerçekleştiğini, Suriye'de kalanların güzel işler yapacağını dile getirerek sözlerini sonlandırdı.