Suriyeli muhaliflerden 'Türkiye' açıklaması

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa,"Türkiye'nin SMDK'yı desteklemekten vazgeçtiği haberleri asılsızdır. Bu haberler kasıtlı şekilde yapılmıştır. SMDK'nın başarılarını gölgelemek için bu tarz haberler yapılıyor. SMDK birçok önemli toplantıya hazırlık yapıyor, bunu yıpratmak amacıyla bu tür haberler yapılıyor. Bu haber Zaman El Vasl'da çıkan bir haber, gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

"SMDK'NIN MERKEZİ ZATEN İSTANBULDA'DIR!"

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi konular başta olmak üzere her konuda kendilerini desteklediğini vurgulayan Mustafa, şöyle devam etti:

"Bize verilen destekle ilgili herhangi bir değişiklik yoktur. Türkiye her zaman Suriye halkı ve onun meşru temsilcisi olan SMDK'yı desteklemiştir. Desteklemeye de devam edecektir. SMDK'nın Türkiye hükümeti ile ilişkileri çok iyidir. Türkiye, SMDK ve Suriye halkına her zaman destek olmuştur. Herhangi bir değişiklik yoktur. SMDK'nın merkezi kurulduğu günden beri zaten İstanbul'dadır. "

Suriye merkezli Zaman el-Vasl haber portalı, ABD'nin girişimiyle 11 Kasım 2012'de Katar'da kurulan ve Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden oluşan 'Suriye'nin Dostları Grubu' tarafından 'Suriye'nin yasal temsilcisi' olarak tanınan SMDK'ya ayda 320 bin dolar miktarında destek veren Türkiye'nin yardımı kesme kararı aldığını iddia etmişti.