Suriyeli muhaliflerden Rus uçağı iddiası
AFP'nin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre Suriyeli muhalifler bugün bir Rus uçağı düşürdü.03 Şubat 2018 Cumartesi 19:41
Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında düşürülen Rus uçağının pilotunun canlı olarak muhaliflerin eline geçtiğini söyledi. Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi.
Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.
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