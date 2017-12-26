Suriyeli Muhalifler o kararı reddetti

Cenevre’deki barış görüşmelerinin önceki turlarına katılan askeri 40 Muhalif grup tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın Suriye hükümetini siyasi bir anlaşmaya varma konusunda baskı yapmadığını söylediler.

Muhalif gruplar, “Rusya, Suriyelilerin acısını hafifletmek için bir adım bile katkıda bulunmadı, garantör ülke olarak herhangi bir çözüm yoluna girmek durumunda kalmad’ığını” belirtti.

İki yıl önce büyük bir askeri müdahale sonrasında Suriye’de hakim bir oyuncu olarak ortaya çıkan Rusya, 29-30 Ocak’ta Soçi kentinde bir Suriye ulusal diyalog kongresi düzenleyerek Türkiye ve İran’dan destek aldı.

Bildiride “Rusya, Suriyelilere karşı savaş suçları işleyen saldırgan bir ülke… Rejime askeri destek verdi, siyasi olarak savundu ve yedi yıl boyunca BM’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed rejiminin kınamasına engel oldu” dedi.

Moskova Muhalifleri hedef aldığını açıkladı ancak Muhalifler ve siviller, Rus hava saldırılarının cepheden uzak sivil bölgelerde sınırsız sayıda bombalı saldırıda bulunarak yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.