Suriyeli muhalif liderler Ankara'da

Bugün Türkiye delegasyonu ile Suriyeli muhalif gruplardan temsilciler arasında Ankara’da Suriye’deki durum, ateşkes karşısında alınacak tutum ve Astana görüşmeleri üzerine danışma niteliği taşıyan görüşmelerden bir yenisi daha düzenlendi.

Toplantıda ABD ve Rusya’nın terör örgütü gördüğü Şam’ın Fethi Cephesi ve muhacir grupların temsilcileri bulunmadı.

Görüşmelere katılan isimlerin aktardıklarına göre Suriye muhalefetinden toplam 70 kişi bu görüşmelere dahil olurken bunu ilkinden ayıran özelliğin içerisinde kanaat önderlerinin, askeri ve siyasi liderlerin ve entellektüel isimlerin bulunduğu, muhalefetin her tabakasından katılımcının bu görüşmelere dahil olması idi.

Yine kaynakların onayladığına göre Esed rejimi ve yandaşı gruplardan hiç kimse bu toplantıya dahil olmadı. Görüşmeler sırasında Ceyşul Mücahidin lideri Ebu Bekir, “Suriye muhalefetinin Esed’in dahil olduğu bir geçişten yana olmadığını Esed’i indirmeyi ve işlediği suçların cezalandırılmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini” vurguladı.

Tüm gelişmelere rağmen Rus jetlerinin Suriye hava sahasına dönmesi ve bombardımanlara devam etmesi sahada ateşkesin pratik olarak son bulduğunu göstermekte.

Ankara’da yapılan toplantıda Türkiye Muhaliflerin ulusal birlik kurmasını ve Kafkas, Özbek, Tacik, Libyalı muhacir grupları dışlamasını istiyor. Ayrıca Şam’ın Fethi Cephesi ile de tüm bağlarını kesmesini istiyor. Fakat bu durum sahada şu şartlarda mümkün değil. Bu gruplar ile İdlib’te aynı bölgede yaşıyor ve Esed rejimine karşı beraber savaşıyorlar. Türkiye’nin de teşvikiyle böyle bir dışlama hareketine girişilmesi ise iç çatışmayı doğurabilir şeklinde yorumlandı.