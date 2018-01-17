Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriyeli muhalif Kürtler Amerika'nın planına tepkili

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Dışilişkiler Sorumlusu Bıro,"ABD'nin YPG/PKK'dan 30 bin kişilik sınır birlikleri kurma planı, başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir." dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
Suriyeli muhalif Kürtler Amerika'nın planına tepkili

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dışilişkiler Sorumlusu İbrahim Bıro, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK öncülüğünde "Sınır Güvenliği Gücü" kurma planının Suriye'deki Kürtler ve Araplar arasında fitne çıkarıp Kürtleri işgalci statüsüne getireceğini belirtti.

Bıro, AA muhabirine, SDG ismini kullanan PYD/PKK öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Erbil'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin böylesi bir planın içerisine girmesinin bölgeyi topyekün tehdit altına koyacağını dile getiren Bıro, şunları kaydetti:

"ABD'nin YPG/PKK denetimindeki SDG'den 30 bin kişilik sınır birlikleri kurma planı, oradaki Arap ve Kürtler arasında bir kinin oluşmasına yol açıp başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Fırat Nehri'nin etrafında hiç Kürt yok. Böylesi bir sınır birlikleri planı, Suriye'deki etnik unsurlar arasında fitne çıkaracaktır. PYD, bu planla Kürtleri işgalci konumuna düşürecek. Köklü bir siyasi değişime gitmemeleri halinde Suriye'deki Kürtlerin geleceği karartılacaktır."

ABD'nin PYD/PKK'yı Rusya ve İran'dan uzak tutmak için destek sunduğunu söyleyen Bıro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, PYD'nin Rusya ve İran ile yakınlaşmasını istemediğini bize bildirmişti. O dönem ABD'ye PYD'nin PKK uzantısı olduğunu, öyle kolay bir şekilde ayrışmalarının mümkün olmadığını söyledik ancak ABD, PYD'nin PKK'dan farklı olduğu propagandasını yapmaya başladı. Şu anda meydana gelen de ABD'nin iddia ettiğinin tam aksi yönünde. Son gelişmeler, Suriye'deki Kürt bölgelerine hizmet etmeyecektir."

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
  1. abd
  2. suriye
  3. pkk
  4. PYD
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi gözaltına alındı
    1. Canlı yayında dövmüşlerdi hepsi..
    2. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı...
    3. Türkiye Katar ordusu için yaptı
    4. Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    5. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    6. BTK'dan Wikipedia açıklaması
    7. Çin'de roket parçası kasabaya düştü
    8. Para kasasını market arabasıyla..
    9. Oyuna kızdı annesini tek kurşunla..
    10. Bulgaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    12. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
    13. Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    14. Samsunspor Teknik Direktörü..
    15. Güney-Kuzey Kore anlaştı!
    16. Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı
    17. ABD ve NATO’nun oynadığı oyunlara..
    18. Mardin'de eşarplı ve etekli suç..
    19. Teröristler fena tutuştu
    20. Bursa'da Suriye uyruklu kadın boğazı..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…