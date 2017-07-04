Suriyeli muhacirlerden Türklere mesaj var

Dün akşam Ankara Demetevler'de büyük bir kavganın yaşandığı, bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönünde provokasyon yapılıp kaos çıkarmaya çalışıldı. Ankara Valisi yaptığı açıklamada "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provakasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan provokasyonlar üzerine Suriyeli Müslümanlar bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURIYELİ KARDEŞLERİNİZDEN DUYURU!

Öncelikle misafirperver Türk Devleti, Hükümeti, Türkiye'deki devlet kurumları, Türkiye'deki siyasi partiler ve aziz Türk halkına selam ve kalbi duygularımızla şükranlarımızı sunarız.

'TÜRKLER MAĞDUR OLANLARA HER ZAMAN İYİ BİR ÖRNEK OLMUŞTUR'

Biz Suriye halkı olarak, Türkiye hepimizi bağrına bastı, kapılarını açtı, bizleri en iyi bir şekilde topraklarında ağırladılar. Bu tarihe altın yazılarla kazılacaktır ve asla unutulmayacaktır. Türkler her zaman iyi bir örnek olmuşlardır mağdur olanlara.

'HİÇ KİMSENİN TÜRKİYE'YE ZARAR VERMESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ'

Bizler "Muhacir" olarak geldik, siz ise "Ensar" oldunuz. Müslümanlık ve İnsanlık görevini en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bizler savaş mağdurlarıyız, zulümden kaçıp Türkiye'ye yerleştik. Misafiriniz olduk. Kardeş olduk. Bizler hiç kimseye zarar etmeyi istemedik, kötü örnek olmayı asla tercih etmedik. Türk toprağında yaşıyorsak eğer kendimizi bir Türk vatandaşı olarak görüyoruz o yüzden Türkiye'ye zarar gelmesinden endişe duyarız. Emin olunuz ki Türkiye'yi kendi evimiz gibi görüyoruz. Türk insanını seviyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermesini asla kabul etmeyiz. Her kim size zarar vermek isterse onun hesabını beraber sormak için varız. Kötülere karşı beraberiz. Çirkef ve kötü emellere yönelik meyil yapanları da birlikte hesaba çekmez isteriz. "Türkiye; bizim gönlümüzde yaşayan eşi benzeri olmayan bir cennet vatandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan elleri beraber indireceğiz. Allah'ın izniyle biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Yaşasın her zaman bağrını mazlumların ahına açan büyük Türk Devleti. Yaşasın Türk Milleti.

MUHACİR SURİYELİ KARDEŞLERİNİZ. SELAM SEVGİ VE MUHABBETLE.

Türkiye; bizim gönlümüzde yaşayan eşi benzeri olmayan bir cennet vatandır.

Fitne zamanı ne yapılır?

'Müslüman müslümanın kardeşidir...'

Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu