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Suriyeli muhacirlerden Türklere mesaj var

Dün akşam sosyal medyada Suriyeli Müslümanlara karşı yapılan algı operasyonları sonrası Suriyeliler bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan elleri beraber indireceğiz. Allah'ın izniyle biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Yaşasın her zaman bağrını mazlumların ahına açan büyük Türk Devleti. Yaşasın Türk Milleti" ifadeleri kullanıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:52
Suriyeli muhacirlerden Türklere mesaj var

Dün akşam Ankara Demetevler'de büyük bir kavganın yaşandığı, bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönünde provokasyon yapılıp kaos çıkarmaya çalışıldı. Ankara Valisi yaptığı açıklamada "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provakasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan provokasyonlar üzerine Suriyeli Müslümanlar bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURIYELİ KARDEŞLERİNİZDEN DUYURU!

Öncelikle misafirperver Türk Devleti, Hükümeti, Türkiye'deki devlet kurumları, Türkiye'deki siyasi partiler ve aziz Türk halkına selam ve kalbi duygularımızla şükranlarımızı sunarız.

'TÜRKLER MAĞDUR OLANLARA HER ZAMAN İYİ BİR ÖRNEK OLMUŞTUR'

Biz Suriye halkı olarak, Türkiye hepimizi bağrına bastı, kapılarını açtı, bizleri en iyi bir şekilde topraklarında ağırladılar. Bu tarihe altın yazılarla kazılacaktır ve asla unutulmayacaktır. Türkler her zaman iyi bir örnek olmuşlardır mağdur olanlara.

'HİÇ KİMSENİN TÜRKİYE'YE ZARAR VERMESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ'

Bizler "Muhacir" olarak geldik, siz ise "Ensar" oldunuz. Müslümanlık ve İnsanlık görevini en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bizler savaş mağdurlarıyız, zulümden kaçıp Türkiye'ye yerleştik. Misafiriniz olduk. Kardeş olduk. Bizler hiç kimseye zarar etmeyi istemedik, kötü örnek olmayı asla tercih etmedik. Türk toprağında yaşıyorsak eğer kendimizi bir Türk vatandaşı olarak görüyoruz o yüzden Türkiye'ye zarar gelmesinden endişe duyarız. Emin olunuz ki Türkiye'yi kendi evimiz gibi görüyoruz. Türk insanını seviyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermesini asla kabul etmeyiz. Her kim size zarar vermek isterse onun hesabını beraber sormak için varız. Kötülere karşı beraberiz. Çirkef ve kötü emellere yönelik meyil yapanları da birlikte hesaba çekmez isteriz. "Türkiye; bizim gönlümüzde yaşayan eşi benzeri olmayan bir cennet vatandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan elleri beraber indireceğiz. Allah'ın izniyle biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Yaşasın her zaman bağrını mazlumların ahına açan büyük Türk Devleti. Yaşasın Türk Milleti.

MUHACİR SURİYELİ KARDEŞLERİNİZ. SELAM SEVGİ VE MUHABBETLE.

Türkiye; bizim gönlümüzde yaşayan eşi benzeri olmayan bir cennet vatandır.

Fitne zamanı ne yapılır?

'Müslüman müslümanın kardeşidir...'

Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:52
  1. demetevler
  2. suriyeliler
  3. suriyeli türk mesaj
  • Hikmet Hikmet 18 dk önce
    Bu mübarektopraklar Kafkaslarda .batı Trakyada .kuzey ıraktan .gelen bütün müslümankardeşlerimize yurt olduda 80 yıl önce bizim vatandaşimiz olan Suriyeli kardeşlerimizemi yer yok.siz kimsinizki insanları kovuyor.tedirgin ediyorsunuz.herkeskendine gelsin.ve haddini bilsin.
  • Deniz guneyDeniz guney27 dk önce
    SURIYELIERKEKLER HEMEN SURIYEYE GERI GONDERILSIN KENDI ULKESI ICIN SAVASMAYIP KACAN INSANLARDAN BIZE FAYDA GELMEZ
  • AbdullahAbdullah28 dk önce
    Bu yazıyı ortalığı yatıştırmaya çalışan bir Türk yazmış, ortaya çıktı. Boşuna Araplar yazdı diye algı yaratmayın.
  • DavudDavud46 dk önce
    Turk kardeşlerine uzanan elleri kiracaksiniz demek. O zaman Suriye'ye dönün orada kan kardeslerinize uzanan elleri kirin. Niye burada bekliyorsunuz.
  • Yeter....Yeter....51 dk önce
    Bırakın müslümanlıkmış , kardeşlikmiş... Temizlik imandan gelir diyor islam. Kabul edin çok pis kokuyorlar ve kendilerine bakmıyorlar. İstanbulda esnafım ben. İnanmayan gelsin biraz yanımda dursun ve ne kadar kardeşler ne kadar temizler hatta ne kadar müslümanlar ispatlayayım size. Çok isteyen alsın evinde baksın sefil bir şekilde dışarda dolaşmasınlar. Kaç arkadaşım onlar yüzünden işsiz kaldı. Daha düşük kalitede iş yapıp daha az para alıyorlar. Sonuç kalitesiz iş ve işçi... Daha çoook çekicez. Lütfen bari bunu kabul edin. Hükümetin arkasındayım fakat suriye konusunda asla hem fikir değilim...
  • vatansevervatansever55 dk önce
    Icimizdeki,fitnecilere,asiri irkcilara,vatan hainlerine atfolunur..5 parmagin besi bir olmaz..Turkiyeye sahip cikan. yuzbinlerce. Suriyeli muhacir var..kotuler her yerde var,onlari adalet ayiklar..
  • HamdiHamdi55 dk önce
    Suriyeliler bir an önce şehirlerden başka yerlere gönderilsin.Şehirlerde huzur kalmadı.Bu laflar ile bir yere varılmaz.Neredeyse ben kendimi ülkemde misafir hissediyorum.Bu suriyeliler bir an önce gitmeli.
  • KeskinKeskin58 dk önce
    Suriyelilere dusmanlik etmeyin, yurtdisindan gelen muslumanlara dusmanlik etmeyin. Her insanin hatasi olur, muslumanlarin da hatalari oluyor. Sabredelim.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Tür Algı Operasyon larına, Aslaİnanılmaz.
  • vatanvatan1 sa önce
    Lan Allahın laneti insanları karıştıran ların üzerine olsun Allah fırsat vermesin biz mağlup edemeyecek siniz biz nasıl Çanakkalede 7 düvele meydan ni dar atiksek şimdide cehennem köpeklerine dar ederiz pkk feto su deaşi ona yataklık yapanları biz biriz butunuz herkes anlasin
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