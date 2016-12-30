Suriyeli kardeşlerin 'Halep' yardımı duygulandırdı

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın en büyük mağduru çocuklar oluyorken, yine çocuksu duygularıyla en büyük etkiyi bırakan da onlar oluyor... İstanbul Eyüp'te yaşayan Suriyeli iki kardeş 'Yol ver' kampanyası kapsamında Halep'e 50'şer Suriye lirası yardımda bulundu. Zarfı açan öğretmenleri Suriye parasıyla karşılaşınca çok şaşırdı. Türk lirası karşılığı değerine baktıklarında ise duygulandılar. Çünkü iki kardeşin toplamda verdiği 100 Suriye lirası 1 Türk lirasına tekabül ediyordu....

Kemal Hariro ve Ahmet Hariro kardeşler Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınanan milyonlarca çocuktan yalnızca ikisi... 2 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyorlar.

2014 yılında Halep'teki evlerinin yakınına Esad güçlerince atılan roket sonrası ülkesini terk etmek zorunda kaldılar. Yüzlerini kardeş ülke Türkiye'ye çevirerek sınıra geldiler. Türkiye tarafına geçtiklerinde ise artık güvendeydiler. Aile daha sonra İstanbul'a yerleşti.

Eyüp Şehit Murat Taş İlkokulu'nda okuyan Kemal Hariro ve Ahmet Hariro kardeşler, Halepli mültecilerin ekmek ihtiyacını karşılamak adına başlatılan un ve kuru gıda kampanyasına imkanlarınca destekte bulundular.

"Eyüp yol ver kampanyası"nda Halepli mülteciler için un parası toplanan zarfa kardeşlerin her biri 50 Suriye lirası koydu. Zarfı açan öğretmenleri ise hem şaşırdı hem duygulandı...