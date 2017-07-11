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Öldürülen Suriyeli kadının eşi: Türk halkı kardeşimizdir

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi Halid er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 22:37
Öldürülen Suriyeli kadının eşi: Türk halkı kardeşimizdir

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi Halid er-Rahmun, Türklerin kendilerine kardeşçe yaklaştığını, eşinin katilleriyle de aralarında husumet olmadığını söyledi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda, 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun'un eşi Halid El-Rahmun, İdlib'in Maaret en-Numan ilçesindeki Cibale köyünde AA muhabirine konuştu.

El-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık." dedi.

Oldukça bitkin olduğu gözlenen el-Rahmun, Sakarya'daki evini görmeye dayanamayacağını, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye'ye geri döneceğini söyledi.

AİLENİN AVUKATI: BİRİLERİ ZANLILARA AKIL VERMİŞ

Ailenin avukatı Cihat Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.

Gökdemir "Türkiye'de yapılan bazı haberler, öldürülen kadının ailesi ve eşinin ailesi arasında sorun çıkardı. İlçede yaşayanlar ve aile kısas istiyor. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza bulunmuyor. Noter aracılığı ile vekalet aldık.Türkiye'deki yasal süreci takip edeceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 22:37
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