Suriyeli kadını ölüme böyle götürmüşler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeği ve karnındaki yavrusu ile öldürülen Suriyeli annenin ölüme gitme anı kameralara yansıdı.

TECAVÜZE UĞRAYIP BAŞI EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli 9 aylık hamile Mefta Emani, karşı komşusu Birol K. ile arkadaşı Cemal B. Tarafından zorla ormana götürülüp tecavüze uğradı. Ağlayan bebeği boğarak öldüren iki cani, anneyi de başını ezerek öldürdü. Annenin karnında ki bebekte kurtarılamadı.

BİNLERCE VATANDAŞ CENAZEYE KATILMIŞTI

Vahşi cinayetin ardından yakalanan iki zanlı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, binlerce vatandaş Suriyeli annenin cenazesine katıldı.

ÖLÜME GİTTİĞİ AN KAMERADA

İki katil zanlısının Suriyeli anneyi ölüme götürme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki cani ile 9 aylık hamile Mefta Emani ve 10 aylık ölü bebeğinin bulunduğu otomobil hızla ormana doğru ilerliyor.