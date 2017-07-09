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Suriyeli kadını katleden cani hakkında yeni detay... Aile taşınırken...

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli kadın ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlılardan Birol K.’nın, Suriyeli aileye taşınırken yardım ettiği ifade edildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:00
Suriyeli kadını katleden cani hakkında yeni detay... Aile taşınırken...

Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak ailesi ile Türkiye’ye gelen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun’un ile 10 aylık bebeği Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürüldü. Olayın ardından iki zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı apartmanda, Suriyeli ailenin bir alt katında oturan komşusu Mesut Bakla ailenin 1,5 ay önce apartmana taşındığını, taşındığı akşam işten eve geldiği esnada katil zanlılarından Birol K.’nın aileye yardım ettiğini gördüğünü söyledi.

Meset Bakla, “Ben işe sabah 07.00’de giderim. Akşamları 21.00 gibi dönerim. Suriyeli ailenin taşındığını akşam eve geldiğimde apartmana girerken gördüm. Birol K.’yı tanıyorum. Kamyondan ailenin eşyalarını taşıyordu, bende ‘kolay gelsin’ dedim, evime çıktım'' dedi.

Üst kata taşınanların Suriyeli olduğunu 1 hafta sonra öğrendiklerini söyleyen Bakla, “Bazen oldukları daireden çocuk seslerini duyuyorduk. Haberlerde okudum balkondan eve girdiklerini söylemişler. Ben o gece izinli olduğum için Pamukova'da bulunan ailemin yanına gitmiştim. Evde olsaydım yaşananları kesin duyardım '' diye konuştu.

Zanlılardan Birol K.’nın eşi, bir nakliye firması tutarak evdeki eşyalarını alarak binadan taşındı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osmanli torunlari Osmanli torunlari 1 sa önce
    Idam idam idam kisasta hayat vardir buyurmus Yuce Rabbimiz
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