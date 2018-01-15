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Suriyeli kadın ve bebeğini katleden canilerin cezası belli oldu

Sakarya'da Suriyeli kadın ve bebeğinin öldürülmesi davasında 2 sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 72'şer yıl hapis cezası verildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:54
Suriyeli kadın ve bebeğini katleden canilerin cezası belli oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli 9 aylık hamileÿEmani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada savcı, Birol Karacal ve Celal Bay’ın 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Kaynarca’da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun’un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık’ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun’un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı.

SAVCI, 3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında ’Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’, ’Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’, ’Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’, ’Nitelikli cinsel saldırı’, ’Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ’Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme’ ile ’nitelikli yağma’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

KARAR AÇIKLANDI 

Mahkeme, 2 sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 72'şer yıl hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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