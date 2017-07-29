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Suriyeli işadamları ile istişare toplantısı yapıldı

Suriyeli iş adamlarının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde (GSO-MEM) istişare toplantısı yapıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:07
Suriyeli işadamları ile istişare toplantısı yapıldı

Toplantıya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Genel Sekreter Kürşat Göncü, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli, yönetim kurulu üyeleri ile GSO’ya kayıtlı Suriyeli firma temsilcileri katıldı. GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü toplantının açılışında oda ile ilgili bilgi vererek, merkezi eğitim merkezinde mesleki eğitimlerin devam ettiğini belirtti. Göncü konuşmasında Suriyelileri sorunlarına çözüm bulmak için Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde iki tane Arapça bilen personel bulundurulduğunu ve odaya gelip istedikleri zaman sorunlarını dile getirebileceklerini ifade etti. GSO Başkanı Konukoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada el ele vererek kentimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak,sanayi nitelikli eleman kazandırmak için kurulan GSO-MEM’de, mesleki eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Konukoğlu, "Sanayicilerimizden gelecek taleplere göre eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Gaziantep’teki bütün odalar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları olarak Suriyeli iş adamlarının yaşadığı sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konukoğlu, Suriyeli iş adamlarının sorunlarını çözme noktasında oda olarak her türlü imkan ve olanağı sağlamaya da hazır olduklarının altını çizdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:07
  1. Suriye
  2. Gaziantep
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