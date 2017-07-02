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Suriyeli iki genç plajdayken bunu yaptı… Vatandaşlar fark edince linç etmek istedi!

Samsun’da serinlemek için denize giren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen Suriye uyruklu 2 genç, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 19:40
Suriyeli iki genç plajdayken bunu yaptı… Vatandaşlar fark edince linç etmek istedi!

Olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Kavşağı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 2 genç, sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giren kadınların iddiaya göre fotoğraflarını çekti. Cep telefonlarını farklı kadınlara doğrultarak fotoğraflarını çekmek isteyen Suriyeliler kumsaldaki diğer Türk vatandaşları tarafından fark edilince ortalık bir anda karıştı. Suriyeliler, vatandaşların hışmına uğradı. 



Vatandaşlar, Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak önce ellerindeki cep telefonlarını kırdı ardından ise kadınların fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle linç etmek istedi. Vatandaşların elinden kurtularak zabıta kulübesine sığınan Suriyeli vatandaşların yardımına polis koştu. Kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralanan 2 Suriyeli, zabıta kulübesinde yere yığıldı. Hırsını alamayan öfkeli kalabalık bu kez kulübeye saldırarak kulübenin camlarını kırdı. Polislerin kalabalığı dağıtmasıyla birlikte 2 mülteci olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Ambulans da öfkeli kalabalıktan nasibini aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin koruması altında sahilden çıkarılan ambulans, yaralanan 2 genci SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. 

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 19:40
  1. samsun
  2. plaj
  3. Suriye
  4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • CengizCengiz8 dk önce
    muhacirinde bir şerefi olmalı. Yaşlısı, kadını, cocugu ve yaralısi amenna basım gözüm üzerine insan olarak bakmak boynumun borcu. Amma Ülkesi (Suriye) 7 yıldır savaş içinde maalesef şehir merkezlerinde birçoğu zevki sefa peşinde. Kendi ülkesine faydası olmayanın benim ülkemde işi ne?...
  • arif yimazarif yimaz26 dk önce
    iyi olmus serefsizlere, kabahat bunlara aviyip, türkiyeyi pisletmelerine izin verenlerde...... aklinca o resimleri cekip, tuvalette bakarak 3.. cekecekti....gonderin gidin bu pisliklei
  • Mehmet EminMehmet Emin34 dk önce
    Körmügozun doğru dursunlar dayak bile az bunlara bunun gibilerine ulan seni misafir ediyoruz kardesiz diyoruz sen plajlarda kari kizi çek rontgencilik yap fesupanallah.
  • RecepRecep36 dk önce
    Bizim muhacirler pek akıllı durmuyor.
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