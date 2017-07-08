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Suriyeli hamile kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:50

Sakarya'nın  Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği  Adapazarı ilçesi Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası  Suriye'nin  İdlip şehrine gönderildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya ve  AK Parti Sözcüsü  Mahir Ünal da katıldı.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun, Birol Karacal ve Cemal Bay isimli şahıslar tarafından kaçırıldıktan sonra tecavüz edilmiş, ardından başına taşla vurularak öldürülmüştü. Hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cansız bedeni,  İstanbul  Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından dün gece  Sakarya'ya getirilmişti. Genç kadın ve 10 aylık bebeği için  Adapazarı Orhan Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazı öncesi ve sonrası yüzlerce vatandaş idam sloganı attı. Genç kadının eşi Halid Al-Rahmun ve yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya,  AK Parti Sözcüsü  Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı  Abdurrahim Boynukalın,  Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu,  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  Zeki Toçoğlu, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri, cenaze namazından sonra  Suriye'nin  İdlip kentine götürülmek üzere  İstanbul  Sabiha Gökçen Havaalanına gönderildi. 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:50
  1. Mehmet Görmez
  2. suriyeli hamile kadın
  3. Öldürülen Suriyeli hamile kadın
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ1 sa önce
    :'(((MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM...
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