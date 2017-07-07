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Suriyeli hamile kadını ve bebeğini öldüren 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
Suriyeli hamile kadını ve bebeğini öldüren 2 şahıs tutuklandı

Birlik Mahallesi’nde 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesi’ne getirilen iki şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:38
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