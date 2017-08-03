Suriyeli Hajhasan bambudan bahçe mobilyası üretiyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kendi oluşturduğu marangoz tezgahı ile bambu mobilyalarıyla bahçe mobilyası üreten Marvan Hajhasan, 24 yaşından bu yana bambu bitkisinden mobilya ürettiğini söyledi.

Bu mesleği 12 yaşında öğrenmeye başladığını ve şuan 40 yaşında olduğunu belirten Marvan Hajhasan, "Suriye’nin Lazkiye kazasından geldim. 1993 yılından beri bu işi yapıyorum. Nisan 2012 yılından bu yana Türkiye’deyim. Orada bu işi yapıyordum. Suriye’den bir ustam vardı, 12 yaşında bu mesleği öğretti bana. Suriye’de onunla kalarak bu mesleği öğrendim. Yaşım yetene kadar bu işi yaptım. İş yerim vardı, mağazam vardı. Savaştan kaçarak Türkiye’ye geldim. Aynı işimi Türkiye’de 1 yıldır devam ettiriyorum" dedi.

Sert olan bambu bitkisini ateşle ısıtarak şekil veren Hajhasan, yaptığı işin zahmetli ama zevkli olduğunu belirtti.

Hajhasan, ham maddelerin yurt dışından geldiğini kendilerinin de İstanbul’dan Hatay’a getirdiklerini belirterek, "Belli bir üretme sayımız yok. Sipariş üzerine yapıyoruz, kim isterse o sayıya göre ürün üretiyoruz" dedi.

Marvan Hajhasan, bambudan yapılmış bir sandalyenin verniği, boyası ile birlikte 1 günde bittiğini belirtti.

Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Yayladağı halkına teşekkür eden Hajhasan, "Türkiye çok güzel. Devlet bize güç verirse, yardım ederse işimizi daha çok büyütürüz ve yurt dışına, Türkiye’nin çeşitli illerine yaptığımız ürünleri pazarlarız" diye konuştu.

Marvan Hajhasan’ın oğlu 12 yaşındaki Hasan Hajhasan ise babasını ve Türkiye’yi çok sevdiğini okuldan arta kalan zamanlarda babasına yardımcı olduğunu söyledi.