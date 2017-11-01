Suriyeli girişimciden büyük başarı! Çok sayıda ülkeye ihraç ediyor

Savaş nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye yerleşen Suriyeli girişimci ve mozaik sanatçısı Halit Hammadi, Mersin'de yaklaşık 120 bin dolara kurduğu tesisinde ürettiği el yapımı mozaikleri ABD, Kanada, Arabistan, Katar gibi çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.



Antalya'da Stone Desing Show Fuarı'nda açtığı stantta ürünlerini sergileyen Hammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaşlar ve kötü yaşam şartları nedeniyle İdlib'de 15 yıl önce açtığı mozaik tesisinin iş yapamaz hale geldiğini, bunun üzerine ailesini de alıp Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.



Türkiye'ye geleli yaklaşık 1 yıl olduğunu, 9 ay önce de Mersin'in Mezitli ilçesinde yaklaşık 120 bin dolarlık yatırımla "İbla Mozaic" isimli üretim tesisi açtığını anlatan Hammadi, tesiste kendisi ve oğlunun yanı sıra 11 Suriyeli ve 4 Türk çalışanı olduğunu kaydetti.



Mozaiğin hem dekorasyon hem de tablo olarak kullanıldığını belirten Hammadi, "İbla, Suriye'de tarihi bir şehirdir. Mozaikleri çok meşhurdur. 5 bin yıllık mozaikler var. Ben de mozaik sanatını küçük yaşlardan itibaren ustamdan öğrendim. Her şey el yapımı olduğu için çok büyük bir dikkat ve ustalık gerektiriyor." diye konuştu

HEDEF 500 BİN DOLARLIK YATIRIM



Mersin'de kurduğu tesisinin çok yeni bir tesis olduğu için henüz tanınmaya başladığını belirten Hammadi, Antalya'da da bir üretim tesisi düşündüğünü, bunun için araştırmalar yaptığını, hedefinin 500 bin dolarlık yatırım olduğunu bildirdi.



Mozaiğin, 3- 4 bin yıllık eski bir sanat olduğunu, mekan içinde de dışında da kullanılabildiğini anlatan Hammadi, şöyle konuştu:



"Bu sanat yaşayan bir sanat, çünkü her yerde kullanabilirsiniz. Mozaik ne yağmurdan zarar görür ne çamurdan. Hem dışarıya koyabilirsiniz hem üstüne basabilirsiniz hem de tablo yapabilirsiniz. Yıpranma payı çok az. O yüzden hala önemini koruyor. Suriye'deyken yurt dışından çok müşterim vardı. Katar, Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Kuveyt'in aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ürün gönderiyordum. İnternet üzerinden satışlarımız vardı. Büyük projeler alıyorduk. Savaştan sonra ne yol kaldı ne kargo kaldı. Yurt dışıyla iletişimimiz koptu. Siparişleri gönderemedik. Her şey iç piyasaya kaldı. Güvenlik nedeniyle o bile zorlaşınca, İdlib'de kalmamızın bir nedeni kalmadı. Ailemle Mersin'e geldim. Şimdi yurt dışındaki piyasamı, eski müşterilerimi Türkiye'ye toplamaya çalışıyorum. Türkiye'den ihracat yapıyorum. Tesis 9 aylık bir tesis, fakat 4 aydır üretim yapıyorum. Hedefim Türkiye'de 500 bin dolarlık yatırım yapmak."



Türkiye ve Suriye'nin bulunduğu bölgede mozaik sanatının oldukça eski olduğunu fakat Türkiye'de mozaik ustası bulamadığını kaydeden Hammadi, Türk mozaik sanatçıları yetiştirmek isteğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MOZAİK TABLOSU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozaik tablosunu yapan Hammadi, bunu kendisine hediye etmek istediğini de belirtti.



Hammadi, "Aslında iki Cumhurbaşkanı Erdoğan tablosu yaptım. Birini Suudi Arabistan'daki Türkiye başkonsolosluğuna gönderdim. Diğerini sayın Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyorum. Bize yaptıkları karşısında küçük bir hediye ama bu tabloyu ona vermek istiyorum." dedi.



Hayalinin ise Suriye'deki yaşananları anlatan büyük panoramik bir tablo yapmak olduğunu ifade eden Hammadi, "Suriye'deki savaşı, acıyı anlatan panoramik bir mozaik tablo yapmak istiyorum. En büyük hayalim de bu." diye konuştu.



Hammadi, Türkiye'de Suriyelilerin hep kötü haberlerle anıldıklarını, oysa Suriyelilerin çok çalışkan bir millet olduğunu, tembel olmadıklarını ve Türk ekonomisine katkı yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.