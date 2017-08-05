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Suriyeli genç Fırat Nehri’nde boğuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’ne giren Suriyeli genç boğuldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:48
Suriyeli genç Fırat Nehri’nde boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinden Birecik’teki akrabalarını ziyaret etmek için gelen 25 yaşındaki Suriyeli Mervan Mığleç, daha sonra serinlemek için akrabası ile Fırat Nehri’ne girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen genç suda bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde dalgıç polislerinin bot ile başlattığı arama kurtarma çalışmasının ardından cesede, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıldı. 25 yaşındaki gencin cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Bir saat süren otopsi işlemlerinin ardından ceset, cenaze aracına konularak Nizip ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:48
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Suriye
  3. Şanlıurfa
  4. Gaziantep
  5. Birecik
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