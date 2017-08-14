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Suriyeli gazetecileri öldüren terörist enselendi

Şanlıurfa'da Arapça yayın yapan Ayn Vatan Gazetesi Yazıişlerİ Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi'yi öldüren DEAŞ'lı Muaz El A., yakalandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:40
Suriyeli gazetecileri öldüren terörist enselendi

Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan İbrahim Abdulkadir ile arkadaşı Faris Hammadi terör örgütü DEAŞ'tan kaçıp 2015'te geldikleri Şanlıurfa'da Arapça yayın yapan ‘Ayn Vatan' isminde gazete çıkarmaya başladı. Özgür Suriye Ordusu'na yakın oldukları öne sürülen Yazıişleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi, merkez Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde kiraladıkları evde birlikte kalmaya başladı. İddiaya göre DEAŞ'a karşı yazılar yazan iki gazeteci, DEAŞ'lı teröristlerden tehdit ancak polise başvurmadı. Hem Esad rejimi hem de DEAŞ karşıtı olan ‘Rakka Sessizce Katlediliyor' isimli gazeteciler grubu üyesi oldukları belirtilen İbrahim Abdulkadir ve Faris Hammadi için DEAŞ infaz emri verdi. 29 Ekim 2015'te Abdulkadir ile Hammadi evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü.

İKİ YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELİNCE YAKALADI

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; DEAŞ'ın katlettiği gazetecilerin katil zanlılarını bulmak için Şanlıurfa Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki çok sayıdaki kamera görüntüsünü inceledi, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Ayrıca ekipler, gazeteci İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi'nin kullandıkları dijital meteryaller ile sosyal medya hesaplarını de incelemeye aldı. İnceleme ve araştırmalar sonucu iki gazetecinin katil zanlılarından birinin DEAŞ'lı Muaz El A. olduğu belirlendi. Cinayetten sonra Suriye'ye gittiği tespit edilen Muaz El A.'nın iki yıl sonra tekrar Şanlıurfa'ya geldiği belirlendi. Polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Muaz El A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayetlerle ilgili başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:40
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