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Suriyeli çocuklar sevinçlerini yer altındaki lunaparkta yaşıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin kuşatmasındaki Duma ilçesindeki çocuklar, yer altına kurulan lunaparkta bayramın tadını çıkardı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:39
Suriyeli çocuklar sevinçlerini yer altındaki lunaparkta yaşıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin kuşatmasındaki Duma ilçesindeki çocuklar, yer altına kurulan lunaparkta bayramın tadını çıkardı. 

Şam'ın doğusundaki Duma ilçesi, yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.

Kuşatma süresince rejimin yoğun bombardımanlarına maruz kalan ilçede, çocukların güvenli bir şekilde oynamalarını sağlamak için yer altına lunaparklar inşa edildi.

Eylül 2016'da "El Beşair El-İnsaniyye" (İnsani Müjde) kurumunun "Happyland" (Mutluluk Diyarı) adı verilen lunapark projesi, geniş bir arazi üzerine kuruldu.

Mutluluk Diyarı, elektrikli, manuel ve şişme oyuncaklar ile binlerce çocuğun güvenli eğlence sığınağı haline geldi. Uzun süre lunaparkta eğlenen çocuklara, yiyecek, içecek ve tatlılar ikram ediliyor.

Proje sorumlularından Ebu Ziyad, "Mutluluk Diyarı, savaş mağduru çocukların yüzlerini güldürmek ve nefes almalarını sağlamak için kuruldu." dedi

Parktan yaklaşık 2 bin 500 çocuğun faydalanabildiğini söyleyen Ebu Ziyad, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) olası saldırıya karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti.

Lunaparka çocuklarını getiren Ebu Hani ise, "Proje olarak çok harika bir iş. Çocuklar buradaki oyuncaklara büyük bir ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı. Ebu Hani, "Allah’a çok şükür Ramazan Bayramı çok farklı ve güzel geçti. Çocuklar saldırısız bir bayram yaşadı. İnsanlar rahatça dolaştı." diye konuştu.

10 yaşındaki Hamza ise "Bu bayram daha güzel, korkmadan oynuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:39
  1. Suriye
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