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Suriyeli çocuklar bayramı İHH ile yaşadı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kentindeki Atme Kampı ve çevresindeki 1500 çocuk için bayram şenliği düzenlendi. Çocuklar yedirildi, içirildi, eğlendirildi. Çocuklara, bir nebze de olsa içinde bulundukları zor şartlar unutturuldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 06:32
Suriyeli çocuklar bayramı İHH ile yaşadı

HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki bin 500 çocuk için bayram şenliği düzenlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun,  yaptığı açıklamada, ramazan ayı içerisinde yoğun bir tempoyla Suriyeli mazlumların iftar ve sahur sofralarını hayırseverlerin destekleri ile şenlendirdiklerini söyledi.      

Bayramda da Suriyeli çocuklarla buluşmak için etkinlik düzenlediklerini aktaran Tosun, “İdlib kırsalı Atme kampı ve çevresindeki bin 500 çocuk bayram neşesini yaşadı. Organizasyonda düzenlediğimiz yarışma ve eğlencelerle çocuklar gönüllerince eğlendiler” dedi. Çocuklar İHH tarafından yedirildi, içirildi, eğlendirildi. Onlara bayram, bayram gibi yaşatıldı.     

Şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldığını bildiren Tosun, “Suriye’de her şeye rağmen çocuklar gülüp, oynamayı hak ediyorlar. Biz de çocukların tebessümlerine ortak oluyoruz. Bayramdan sonrası için de Suriyeli mazlumların ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli yardım hazırlıklarına başladık” diye konuştu.      

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 06:32
  1. Suriyeli çocuklar bayramı İHH ile yaşadı
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı
  3. Suriyeli çocuklar
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