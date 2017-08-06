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Suriyeli bebek kendisini kurtaran askere böyle gülümsedi

Minik Suriyeli bebeğin bulunduğu botta 38 Suriye, 9 Kongo, 2 Eritre, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen vardı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:21
Suriyeli bebek kendisini kurtaran askere böyle gülümsedi

İzmir Dikili ve Aydın Didim açıklarında iki mülteci botunun bebek yolcularının hikâyeleri yürek burktu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler düzenledikleri operasyonlarda ağustosun ilk 5 gününde 236 düzensiz göçmen yakaladı. Çoğunluğu plastik botlardaki mültecilerin 100’den fazlası ise çocuktu.

2 Ağustos’ta Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca tespit edilen lastik bot, 14.35’te durdurulduğunda içinde 11’i çocuk 50 mültecinin bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çoğu zaman denizden boğulmak üzere olan çocukları kurtarıyor, kimi zaman denizden cansız bedenlerine ulaşıyor. Her gün, her sabah yıllardır kimi zaman faciaya dönen bu umut yolcularının hüzünlü hikâyelerine tanıklık ediyor. Bu yüzden de kimi zaman aralarında sıcak anlar yaşanıyor. Didim açıklarında da benzer anlar yaşandı. Mülteci bebeğin, dalgalı denizden kendilerini kurtaran askere gülümseyişi, Sahil Güvenlik kameralarına yansıdı. Onu şimdilik güvenli kollarına alan Sahil Güvenlik komutanlığı askeri de aynı karşılığı verdi. Minik Suriyeli bebeğin bulunduğu botta 38 Suriye, 9 Kongo, 2 Eritre, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen vardı.

Türk Sahil Güvenlik verilerine göre ağustosun ilk 4 gününde 236 göçmen denizden kurtarıldı. Yunan resmi rakamlarına göre de ağustosun ilk 5 gününde 299 mülteci ve göçmen Türkiye üzerinden Ege Denizi’ni geçerek Yunan adalarına ulaştı. 

DENİZE ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli önlerinde 3 Ağustos perşembe sabah saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik botu belirtilen noktaya ulaştığında, botun su almak üzere olduğu, alması gerekenden çok fazla insan bulunduğu ve üzerlerinde can yeleği olmadığı görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri bota güvenli şekilde yanaşıp tahliye işlemi gerçekleştirmek isterken içlerinden biri, bebeğini denize atma tehdidinde bulundu. Korkulu anlarda olanlardan habersiz ağlayan bebeğin can güvenliğini sağlamak için sahil güvenlik ekibinden görevliler botun arkasına geçti. Zaman zaman benzer manzaralarla karşılaşan tecrübeli ekipler, bottakileri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, bir süre sonra bottakileri ikna etti ve bebeği aldı. Bebeğin güvenliğini sağladıktan sonra ise bottaki diğer mültecileri gemiye nakledildi. Botun içinde bulunan Suriye uyruklu 16’sı çocuk 31 göçmen Dikili Limanı’na getirildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:21
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