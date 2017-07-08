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Kızılay Başkanı'ndan Suriyeli anne ve bebeği için çarpıcı paylaşım

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sakarya'da tecavüze uğradıktan sonra karnındaki ve yanındaki bebeğiyle birlikte hunharca katledilen Suriyeli muhacir anne ile ilgili paylaşımda bulundu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
Kızılay Başkanı'ndan Suriyeli anne ve bebeği için çarpıcı paylaşım

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadını tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs tutukanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi sarsan ve büyük tepki toplayan olay sonrası Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kınık, hayatını kaybeden Suriyeli muhacir anne ve bebeğinin geçici kimlik belgelerini paylaşarak "Bakınız bu katledilen kardeşlerimizin kimliğinde 'Geçici Koruma' yazıyordu ya o, 'Türk Milletinin koruması altındasın' demekti. Çok üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

İşte Kınık'ın o paylaşımı:

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
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  • Haydar ömerHaydar ömer1 sa önce
    Aynen katılıyorum kardeşim hiç bir ülkede bizdeki kadar vatanına ihanet eden yoktur domuz bile bunlardan vefalıdır
  • ömeroglu arifömeroglu arif1 sa önce
    kim ne derse desin bugun bu ülkede en az 30 milyon batılılaşmiş batı kafalı hain var merhametsiz islam dinini benimsememiş türk ve müslüman kimliginden rahatsız hatta müslümanım demkden utanan her fırsatta müslümanları aşagılayan topluma tepeden bakan bir kesim var bu ülkenin kurucusu bile selanikliyken ve göçmen dolu iken kendileride muhacir torunu olan şimdilerdede muhacirleri sevmeyen guya yerli zavallılar var maalesef var ...bu 30 milyon içinde ...hain bölücü müslüman düşmanı ve ve ne kadar bizden olmayan osmanlı ve ümmet düşmanı ne kadar insan varsa hepsi var ...15 temmuzda sokaga cıkmayan tipler suriyelilere gitsin savaşsın diye akıl veriyor haspam....ulan sen ülken için savaştınmıda suriyeliye akıl veriyosun hain .....
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