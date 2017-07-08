Kızılay Başkanı'ndan Suriyeli anne ve bebeği için çarpıcı paylaşım

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadını tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs tutukanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi sarsan ve büyük tepki toplayan olay sonrası Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kınık, hayatını kaybeden Suriyeli muhacir anne ve bebeğinin geçici kimlik belgelerini paylaşarak "Bakınız bu katledilen kardeşlerimizin kimliğinde 'Geçici Koruma' yazıyordu ya o, 'Türk Milletinin koruması altındasın' demekti. Çok üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

İşte Kınık'ın o paylaşımı: