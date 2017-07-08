Suriyeli anne ve 2 çocuğu için gıyabi cenaze namazı

Sakarya’da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırılmış, ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürülmüştü. Olayın ardından, Suriyeli kadın ve çocukları için Samsun’da 80 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Büyük Cami’de öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı. Samsun STK Platformu adına basın açıklamasını okuyan Meral Kıvırıcı, "Kadına karşı cinsel saldırı ve şiddete hedef olarak iki bebeğiyle katledilen sığınmacı kadın vakasında sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyor, takipçisi olacağımızı bildiriyor, bu yürek yakan vahşeti kınıyoruz" dedi.