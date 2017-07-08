Suriyeli anne ve 2 çocuğu için Aydın’da gıyabi cenaze namazı

Sakarya’da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırılmış, ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürülmüştü. Olayın ardından ülkenin değişik illerinde olduğu gibi Aydın’da da Suriyeli kadın ve çocukları için S öğle namazının ardından Bey Cami’de gıyabi cenaze namazı kılındı.