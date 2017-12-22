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Suriyeli aktivist anne kızın cinayet zanlısına 2 kez müebbet istendi

Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat (62) ile 24 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayeti iddianamesi tamamlandı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:42
Suriyeli aktivist anne kızın cinayet zanlısına 2 kez müebbet istendi

Soruşturmayı yürüten Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianameyi Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından zanlı Ahmet B’nin yargılanmasına başlanacak. Zanlının ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Hürriyet gazetesinden Aziz ÖZEN’in haberine göre: Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat (62) ile 24 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat’ı Üsküdar’daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürdüğü iddiasıyla öldürmekle suçlanan Ahmet B. (21) hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istendi. 

Üsküdar’da 21 Eylül’de öldürülen Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat’ı öldüren kişinin izini süren Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet B’yi üç gün sonra Bursa’da yakaladı. 

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Halla Barakat’ın vücudunda 9, anne Orouba Barakat’ın vücudunda ise 14 bıçak yarasının tespit edildiği belirtildi. Zanlı Ahmet B’ni, anne ve kızı öldürdükten sonra cesetlerin üzerine kokmasını ve kanın yayılmasını önlemek için deterjan döktükten sonra elbise, yorgan ve nevresimlerle üzerlerini kapattığı anlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:42
  1. Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı
  2. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Suriyeli muhalif aktivist
  4. Orouba Barakat
  5. Üsküdar
  6. cinayet
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