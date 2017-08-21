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Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı

Malatya’da Suriyeli bir ailenin bulunduğu araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Şehir Mezarlığı yolu Hadi Çekirdek Bulvarı üzerinde yaşandı. Mahmut Muhammed (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü Mahmut Muhammed’in yanı sıra eşi Vahide Muhammed(20) ve çocukları Melik ile Perfin yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
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