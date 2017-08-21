Suriye’den Türkiye’ye getirilen hayvanlar Ürdün’e gönderildi

Suriye’de iç savaş sebebiyle terk edilen hayvanat bahçesinden Türkiye’ye getirilen hayvanlar, Ürdün’deki yeni yuvalarına nakledildi. Adeta saray bahçesini andıran milli parkın görüntülerine İhlas haber Ajansı ulaştı.

Aralarında aslan, ayı ve kaplanların da bulunduğu savaş mağduru hayvanlar, Bursa’ya nakil edilmelerinin ardından Ürdün'deki yeni yuvalarına götürüldü. Ürdün Prensesi Alia Bint Hussein Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşen nakil işlemi FOUR PAWS adlı hayvan örgütü tarafından yürütüldü. Önce Suriye’nin savaş bölgesi Halep’ten Bursa’nın karacabey ilçesine ardından da Ürdün’e nakledilen toplam 12 hayvanının yeni yaşama alanları drone'lar tarafından görüntülendi.

Ürdün’ün başkenti Amman’a bir saatlik mesafede bulunan milli parkta hayvanlar ilk defa doğayla buluştu. Suriye’de terk edilmiş ve ölmek üzere olan 13 hayvan yeni yuvalarında, farklı cinsten ve nesli tükenme tehdidi altında olan hayvanlar ile bir arada yaşayacak. Dağ yamacında binlerce metrekare alana kurulu parkta hayvanlar için özel bölümler ve bakım odaları bulunuyor.

Kurtarma ekibinin yaptığı açıklamada, Suriye’den kurtarılan diğer hayvanların da Al-Ma’wa milli parkına nakillerinin hayvanların tedavilerinin yapılmasının ardından tamamlanacağı ifade edildi.