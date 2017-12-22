Suriye'den Türkiye ve ABD'ye gerginlik çıkaracak çağrı: Askerlerinizi çekin!
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye'deki mevcudiyetinden rahatsız olduğunu söyledi.22 Aralık 2017 Cuma 15:24
Beşar Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve şartsız olarak bölgemizden çekilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Caferi, Türk ve ABD askerlerinin bölgedeki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğu ifadesini kullanırken, ABD'nin bölgede askerlerini tutma ısrarına karşı olduklarını vurguladı.
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Yalancıçoban12 sa önce Esad Pyd yi terörist olarak gördüğünü söyleyerek Türkiyeye işbirliği mesajı verdi.Aydınlık hariç bizim medyadan tık yok.Üstelik kışkırtmakla meşgüller Kargı1 gün önce pyd yi vatan haini ilan etti esat. surıye ile abd müttefik falan değil deli saçması laflar etmeyin akıl hastaları yüzünde ülke stratejik olarak kıpırdayamaz hale geldi. Yıldırım1 gün önce Senin bunu söylemek için suriye halkının önüne gerçekten sandık koyup onların temsilcisi olduğunu ispat etmen lazım.Gerçekten halkı temsil eden biri gelirse orada zaten kimsenin durmasına gerek kalmaz. r.karaca1 gün önce irakliibadide de havliyordu sonra tipis tipis REISIN dizinin dibine geldi N1 gün önce YOK YAHÜALLAH ALLAH N1 gün önce ABD VE TÜRKİYE SURİYE DEÇIKSINBU KELİMEYİYILLARDIRNEDEN SÖYLEMEDİN NEDEN GAVURA MİLYONLARCAİNSANI ÖLDÜRTTÜNOZAMANLAR TURKİYEORADA DEYİLİDİ BU KELİMEYİ SEN SÖYLEMİ YORSUN BUNU AMARİKA AĞZI KULLANIYORSUN AMARİKAYA ŞİMDİYE KADAR VATANDAŞLARINI NEDEN ÖLDÜRTTÜ N BÖYLE YETKİN VARDI NEREDEN UYUYORDUN İTİN ÜREMESİ PARAYLA Mİ Sami1 gün önce Bana ne Ertuğrul 1 gün önce Ulan lavuk adam senin topraklarına gözünüzün içine baka baka dört bin tır silah getirdi diğerlerini saymıyorum bile şimdi mi aklına geldi, sınırlarımız terörden temizlenmedikçe Suriye'deyiz sen ve aga babalarınız istediği gibi kıvranabilir,biz çıkalım pyd ye hediye edin oylemi Hy-hy1 gün önce Suriye ile Abd müttefik,suriye ağzı ile Türkiyeye çıkın diyor. fatih1 gün önce Suriyehalkı neçekiyorsaAPTALLIĞINDANçekiyor,mankafalılar....