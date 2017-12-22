Suriye'den Türkiye ve ABD'ye gerginlik çıkaracak çağrı: Askerlerinizi çekin!

Beşar Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve şartsız olarak bölgemizden çekilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Caferi, Türk ve ABD askerlerinin bölgedeki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğu ifadesini kullanırken, ABD'nin bölgede askerlerini tutma ısrarına karşı olduklarını vurguladı.