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Suriye'den İsrail'in saldırısına füzeli karşılık

İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin Şam bölgesi yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

09 Ocak 2018 Salı 11:25
Suriye'den İsrail'in saldırısına füzeli karşılık

Suriye ordusu, İsrail uçaklarının bu sabah erken saatlerde, Şam yakınlarındaki el-Qutayfah kentine bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Suriyeli yetkililer, "Hava kuvvetleri, İsrailli el-Qutayfah kırsalında askeri birliklere yapılan üç füze saldırısına karşılık verdi" dedi.
İsrail ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan olaydan önce İsrail’e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

"İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAĞINI VURDUK"

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir uçağı vurduğunu ve yine İsrail'den fırlatılan füzeleri imha ettiğini açıkladı.

Lübnan olaydan önce İsrail'e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

SANA'daki açıklamaya göre İsrail jetleri ilk önce Lübnan hava sahasından füzeler fırlattı. Uçaklarından birinin vurulmasının ardından da Golan Tepeleri’nden saldırı düzenledi ama bu füzeler Suriye ordusu tarafından imha edildi. 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:25
  1. suriye
  2. israil
  3. savaşuçağı
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