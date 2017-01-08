Suriye’den gelmişler… İşte katillerin rotası

İzmir’de adliye saldırısında ölü ele geçirilen iki PKK’lı teröristin düzenlediği, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın şehit olduğu terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında, 5 adliye çalışanının da bulunduğu ortaya çıktı. PKK’lı teröristlerin, saldırıyı düzenledikten sonra kaçmak amacıyla adliye yakınına park ettikleri Otomobile, bir benzinciden LPG almalarına ilişkin görüntülere de ulaştı.

Adliye saldırısına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi beş kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

22 liralık LPG aldılar

Saldırında ölü ele geçirilen PKK’lı iki teröristin, olay yeri yakınına park ettikleri otomobile bir benzin istasyonundan LPG aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Ele geçen kamera görüntülerinde saldırıdan sonra adliye yakınında bir ara sokakta terk edilmiş bulunan 45 LV 414 plakalı otomobil, olay günü olan 5 Ocak saat 12.30’da adliye yakınındaki benzin istasyonuna giriş yapıyor. Saldırıda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin kullandığı otomobile LPG dolduruluyor. Teröristin, 22 liralık LPG alarak deposuyu doldurduğu belirtildi.

Benzin istasyonunun güvenlik kamerasına, saldırı sırasında patlatılan 09 HL 613 plakalı aracın diğer otomobilden birkaç saat önce istasyonun önündeki Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesi’nden geçtiği yansıyor. Teröristlerin adliye yakınındaki bir inşaatın arka sokağına park ettikleri otomobile ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde herhangi bir silah ve mühimmat bulunmadığı belirlenen ancak tedbir amacıyla bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan otomobilin anahtarı da ölü ele geçirilen teröristlerden birinin cebinde bulundu.

PKK’lı teröristlerin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları, Suriye’den Mardin’e oradan da 28 Aralık’ta İzmir’e geldikleri anlaşıldı. Teröristlerin, bornova’daki Kızılay Mahallesi’nde, Hürriyet Caddesi’nde bir dairede kaldıkları, evin sahibi A.K.’nin onlar için iki otomobil satın aldığı belirlendi. Adliye önündeki bombalı saldırıda kullanılan Renault Broadway marka 09 HL 613 plakalı aracın 11 bin TL, kaçmak için kullanılmak üzere aynı bölgeye getirilen aynı marka 45 LV 414 plakalı otomobilin 12 bin liraya satın alındığı saptandı. A.K.’nın kendi üzerine aldığı iki otomobili teröristlere teslim ettiği belirlendi.

Araçları satın alan kişinin 15 Aralık’ta da Torbalı’ya geldiği ve anlaşmaya vardığı otomobil satıcısıyla notere gittiği ancak adres beyan edemediği için satışın gerçekleşmediği belirlendi.

2 yıl önce katılmış

İzmir Adliyesi’nin içine girmeye çalışan teröristlerden birinin üzerinden ‘Ali Altun’ adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu, iki yıl önce PKK’ya katıldığı öğrenildi. Diğer teröristin kimliğinin de belirlendiği, kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Teröristlere otomobil satın alıp verdiği belirlenen ve inşaat firmalarında çalışan A.K.’ya ait evde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği öğrenildi.

Irak’a kaçış kamerada

Teröristlere otomobili satın alan A.K.’nın 1 Ocak’ta Hakkari Esendere Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçtiği tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre, mavi montlu elinde valiz olan kişi bir süre pasaport kontrol noktasında bekliyor. Bu kişinin yanına daha sonra iki kişi daha geliyor. Gergin olduğu gözlenen kişi yanındakilerle sohbet ettikten sonra turnikelerden geçiyor.