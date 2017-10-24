Suriye'den flaş NATO açıklaması

Gazetecilere konuşan Süheyl, Suriye ordusunun Mayadin'de DEAŞ'e ait bir mühimmat deposunu ele geçirdiğini belirtti. Süheyl, depoda NATO'nun ABD, Belçika ve İngiltere menşeli en yeni silahlarının yer aldığını ifade etti.

''EN AZ 6 GÜN ALIR''

Süheyl "Silahları buradan çıkarmamız en az 6 gün alır. Çok fazla silah ve yabancı iletişim sistemleri var" diye konuştu.