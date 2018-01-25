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Suriye'den Afrin açıklaması! Karşılık...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:41
Suriye'den Afrin açıklaması! Karşılık...

BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Faysal Mekdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtldı.

Mekdad harekâtla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.

'Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini düşünmüyorum'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var".

Doucet'nin "Buna askeri olarak karşılık verecek misiniz?" sorusuna Mekdad şu yanıtı verdi:

Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz. Bizim kendi politikalarımız var, kendi konumumuz var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre hareket edeceğiz.

Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız".

Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" cevabını verdi.

'ABD askerlerinin Suriye'de kalması yeni bir yıkıcı hata'

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı röportajında, ABD'nin Suriye politikasını da sert bir dille eleştirdi.

Mekdad, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen hafta yaptığı, "ABD askerlerinin Suriye topraklarından kısa vadade çekilmeyeceği" açıklamasını "başka bir yıkıcı hata" olarak değerlendirdi:

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:41
  1. suriye
  2. GÜNCEL Haberleri
  • yazıYORUMyazıYORUM56 dk önce
    Yaw heee, heee
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