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Cevat Hatab: Türk askeri bizim güvencemizdir

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Hatab, 'Türk askeri bizim güven ve emniyet kaynağımızdır' diyerek, 'Halkımız, tereddüt etmeden Türk askerini bağrına basar' ifadelerinin kullandı.

15 Ağustos 2017 Salı 12:38
Cevat Hatab: Türk askeri bizim güvencemizdir

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Cevat Hatab, “İdlib halkı Rusya, ABD ve benzer harici güçlerin istilasına gücü oranında direnir, Türk askeri bizim güven ve emniyet kaynağımızdır ve bölgemize gelmesi durumunda halkımız tereddüt etmeden Türk askerini bağrına basar” diye konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Hatab, “Suriye’de karanlık güçlerin kirli taksim girişimi ile karşı karşıyayız. Tüm şer odakları gözünü İdlib’e dikti. Bu süreçte Türkiye bizim en önemli güvence ve emniyet kaynağımızdır” şeklinde konuştu.

BÜYÜK FELAKET YAŞANIR

Son dönemde tırmanan İdlip krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatab, bir milyonu kamplarda olmak üzere 2 milyon 900 bin sivilin İdlib ve çevresinde zor şartlarda yaşamaya çalıştığını belirtti. Hatab, İdlib’e yönelik herhangi bir saldırı, bombardıman halinde bugüne kadar Suriye’de yaşanmış felaketlerin en büyüğüne şahitlik edilebileceğine dikkat çekti. “Türkiye’nin olmadığı her seçenek bölgede insani krizi derinleştirir” diyen Hatab, “İran destekli Şii örgütler, ABD, Rusya ve PKK Suriye halkı için tehdit ve düşman olarak algılanıyor” dedi. Bu çerçevede kalıcı çözümün ancak “Türkiye’nin dahil olduğu bir plan çerçevesinde gerçekleşebilir” değerlendirmesinde bulunan Hatab, “Türk ordusu bizim hamimiz ve insani değerleri ayakta tutan dostumuz olarak hep yanımızda durdu” diyerek, Türkiye’ye teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİ KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRİR

"Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye’nin İdlib konusunda alacağı kararlara destek vermeye hazır" diyen Başbakan Hatab, “Bu yönde Suriyeli tüm sivil toplum kuruluşları ve silahlı direniş grupları işbirliği yapmak zorunda. ABD, Esed, İran ve Rusya gibi Suriye konusunda negatif düşünce sahibi güçlerin sahaya vereceği zarar ancak bu yolla önlenebilir” dedi. Hatab ayrıca, "Türkiye’nin İdlib’te inisiyatif alarak Suriye halkının yeni bir felaketle yüzleşmesinin önüne geçerse aramızdaki kardeşlik bağları daha fazla güçlenir" vurgusu yaptı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:38
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  3. Türkiye
  4. suriye
  5. PKK
  6. Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Cevat Hatab
  • NUR NUR 1 sa önce
    Onu Allah bilir kardeşaleyhinemi lehinemi Allahın işine karışıp gaipten haber vermeyin ne eylerse mevlam güzel eylerTürkiye kardeşlerinin her zaman yanındaher zamanki gibiRabbim bu ülkeyi Laik olduğu yere oturtucak aynen. Allah zalimleri cezalandıracak
  • Kurt hocaKurt hoca2 sa önce
    Bize soz soyletmezler gardas. İnsallah savas bir an once biter yoksa butun gelismeler Turkiyenin aleyhine maalesef.
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