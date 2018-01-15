Suriye'den ABD'ye sert tepki: Küstahça bir girişim

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin ordu kurma girişimi küstahça bir saldırı girişimidir" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin planının ülkenin ulusal egemenliğine bariz bir saldırı olduğunu vurguladı. Suriye devlet televizyonunda yer alan bir açıklamada da “Suriye ordusu, ülkedeki Amerikan varlığı ve aparatlarını bitirmek için azimli” ifadesi kullanıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını dün açıklamıştı.