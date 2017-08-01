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Suriye'deki yabani hayvanların nakli sürüyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'ndeki 2 aslan ve 2 kurt daha Türkiye'ye getirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:44
Suriye'deki yabani hayvanların nakli sürüyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören Hayvanat Bahçesi'nden alınan 2 kurt ile 2 aslan daha Türkiye'ye nakledildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği ile Four Paws'ın girişimleri sonucu Halep Hayvanat Bahçesi'nden alınan 4 hayvan, Çobanbey Gümrük Kapısı'na getirildi.

Burada teslim alınan hayvanlar, Bursa Karacabey'deki kurtarma merkezine gönderildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aslan ile 1 kaplanın Suriye'de telef olduğunu, çeşitli türlerden 16 hayvanın getirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:44
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Bursa
  4. Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  5. Kilis
  6. Karacabey
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