Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye'deki gözlemci BM'ye ateş püskürdü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'ye gönderdiği komisyon üyelerinden Carla del Ponte, BM'yi Suriye için bir adalet anlayışı olmadığından dolayı suçlayarak,istifa mektubunu verdiğini açıkladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 20:32
Suriye'deki gözlemci BM'ye ateş püskürdü

Münübe Yılmaz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'deki gözlemcilerinden 70 yaşındaki Carla del Ponte, BM'yi Suriye'deki etkisiz politikasından dolayı suçlayarak, istifa ettiğini açıkladı. Eski Yugoslavya için Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin başsavcılığını da yapan İsviçreli eski savcı Carla del Ponte, BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevlerinin göstermelik olduğunu, üyelerin Suriye'de barış ve adaleti sağlamak adına hiç bir etkisi olmadığını söyleyerek, BM'ye ateş püskürdü. " Bu görevden artık istifa ediyorum. Zira hiç bir işe yaramayan bu konseyde benim de hiç bir etkim yok" açıklamasında bulunan Ponte, " BM'de Suriye için bir adalet anlayışı yok" dedi. Ponte, istifa açıklamasında " Suriye'de şahit olduklarımı ne Yugoslavya, ne de Balkanlar'daki katliamlarda gördüm. Bu cidden büyük bir trajedi ama ne yazık ki bizim bir müdahale hakkımız yok" ifadesinde bulunarak, komisyonda görev alan üyelere de yaşanan katliama göz yumdukları için ateş püskürdü. Ponte, Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalini gözlemlemek ve rapor etmek adına, 2012 yılında yılında Suriye'ye gönderilmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD askeri uçağı düştü…
    1. ABD askeri uçağı düştü…
    2. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    3. Tadilat sesine kızan kadın bakın ne..
    4. Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti..
    5. Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
    6. Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu..
    7. İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4..
    8. Yeni model balistik füzeyi duyurdular
    9. Bursa'da tadilat sesine kızdı evini..
    10. İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4..
    11. Süper Kupa'da istenmeyen görüntü!
    12. Paris'te bıçaklı saldırı korkusu!
    13. Muhteşem Kur'an tilaveti yapan Mehmetçik
    14. Ağaçkakanın yuvasına yılan girerse....
    15. Şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk..
    16. Antalya'da feci kaza! 12 Yaralı
    17. Diyarbakır'da terör saldırısı: 3..
    18. Süper Kupa maçının kadroları açıklandı
    19. Nijerya'da kiliseye saldırı: 8 ölü, 18..
    20. Suriye'deki gözlemci BM'ye ateş püskürdü
    Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin Kılıçdaroğlu'na...
    Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin Kılıçdaroğlu'na...
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...
    Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...