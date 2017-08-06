Suriye'deki gözlemci BM'ye ateş püskürdü

Münübe Yılmaz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'deki gözlemcilerinden 70 yaşındaki Carla del Ponte, BM'yi Suriye'deki etkisiz politikasından dolayı suçlayarak, istifa ettiğini açıkladı. Eski Yugoslavya için Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin başsavcılığını da yapan İsviçreli eski savcı Carla del Ponte, BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevlerinin göstermelik olduğunu, üyelerin Suriye'de barış ve adaleti sağlamak adına hiç bir etkisi olmadığını söyleyerek, BM'ye ateş püskürdü. " Bu görevden artık istifa ediyorum. Zira hiç bir işe yaramayan bu konseyde benim de hiç bir etkim yok" açıklamasında bulunan Ponte, " BM'de Suriye için bir adalet anlayışı yok" dedi. Ponte, istifa açıklamasında " Suriye'de şahit olduklarımı ne Yugoslavya, ne de Balkanlar'daki katliamlarda gördüm. Bu cidden büyük bir trajedi ama ne yazık ki bizim bir müdahale hakkımız yok" ifadesinde bulunarak, komisyonda görev alan üyelere de yaşanan katliama göz yumdukları için ateş püskürdü. Ponte, Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalini gözlemlemek ve rapor etmek adına, 2012 yılında yılında Suriye'ye gönderilmişti.