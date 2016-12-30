Suriye'deki ateşkeste son durum

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Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek TSİ 01.00'da başlayan ateşkeste son duruma ilişkin ajanslardan haberler gelmeye devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bugün, Hama vilayetinin kuzeyinde muhalifleri hedef alan en az 16 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

ŞAM YAKININDA ÇATIŞMA

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden daha önce yapılan açıklamada, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile muhalifler arasında başkent Şam yakınlarında çatışmalar yaşandığı ve askeri helikopterlerin de katıldığı çatışma dışında ülke çapındaki ateşkese riayet edildiği duyurulmuştu.

Muhalif gruplardan bir yetkili de Suriye ordusunun Şam'ın içme suyunun büyük bölümünü sağlayan vadide kontrolü ele almak için geçen hafta askeri operasyon başlattığını ifade etmişti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ATEŞ DURDU

Anadolu Ajansı sabah saatlerinde geçtiği haberde de ateşkesin, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulandığı bildirilmişti.

AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Suriye ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendi. Haberde, "Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı" denildi.