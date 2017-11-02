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Suriye'de yüzlerce gazeteci öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede 7 yılda 634 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:00
Suriye'de yüzlerce gazeteci öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de iç savaşın başından bu yana büyük çoğunluğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 634 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

SNHR, 2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü nedeniyle bir rapor yayınladı.

"634 gazetecinin ruhuna adalet istiyoruz" başlıklı raporda, Mart 2011'de başlayan iç savaşta şimdiye kadar en az 634 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Yerli ve yabancı 526 gazetecinin katilinin Beşşar Esed rejimi olduğu belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye rejimi bilinçli olarak medya çalışanlarına savaş açtı. Bu yolla gazetecilere yüzlerce hak ihlali yaptı. Öldürme, tutuklama, işkence gibi suçlara imza attı. Başta DEAŞ olmak üzere diğer gruplar da benzer işler yaptı. Ama farklı oranlarda."

Rejim güçlerinin tek başına 526 yerli ve yabancı gazeteciyi öldürdüğünün bildirildiği raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 46, Rusya'nın 16, terör örgütü PKK/PYD'nin 3, rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam grubunun 6 gazeteciyi öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, muhaliflerin rejimle girdiği çatışmalarda 21 gazetecinin hayatını kaybettiği, 16 gazetecinin de kimliği belirlenemeyen taraflarca öldürüldüğü ifade edildi.

SNHR raporunda savaşın başından bu yana çatışan tarafların bin 124 gazeteciyi kaçırdığı veya tutukladığı bilgisi de yer aldı.

"Şu ana kadar Suriye vatandaşı olan 408 gazeteci kayıp. Birleşmiş Milletler'i gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla mücadele etmeye davet ediyoruz." çağrısına ver verilen raporda, uluslararası toplumun basın çalışanlarını korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret edildi.

AA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:00
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